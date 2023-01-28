Система ПВО в зоне СВО сможет сбивать снаряды американской РСЗО HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Систему ПВО в зоне СВО усилят новейшими ЗРК «Панцирь-СМ».

Российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), созданную в зоне проведения специальной военной операции на Украине, в скором времени усилят новейшими комплексами «Панцирь-СМ», рассказал журналистам РИА Новости их источник.

Как сообщает собеседник агентства, «Панцирь-СМ» будет на «существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды». Помимо прочего, усиленная система ПВО сможет поражать снаряды американской РСЗО HIMARS.

Согласно полученным журналистами информации, в зоне проведения СВО также собираются испытать систему «Панцирь-СМ», оснащенную мини-ракетами для поражения дронов и неуправляемых снарядов реактивных систем залпового огня типа «Град».

Кроме того, комплекс стали оснащать новой многофункциональной радиолокационной системой сопровождения целей и наведения ракет.





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