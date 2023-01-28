Ожесточенные бои за Угледар сравнили с Куликовым полем

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Населенный пункт является одним из ключевых городов для освобождения юга Донбасса.

С Куликовым полем сравнили бои за Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом написал в Telegram-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В частности, он описал сложившуюся в районе города ситуацию, за который сейчас идет яростная борьба.

«На одних участках лезем вперед мы, на других — противник. Арта и танки работают с обеих сторон. Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — говорится в публикации.

По словам комбата, накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались взять тремя группами импровизированный российский опорный пункт в подвале одной из дач. Однако артиллерия ударила по врагу, и он понес потери. До этого сообщалось, что российские силы закрепились на востоке и юго-востоке Угледара.

Угледар является одним из ключевых городов для освобождения юга Донбасса. Сложность штурма обусловлена расположением населенного пункта на высотах. Кроме того, неонацисты заняли позиции в жилых многоэтажках, превратив город в крепость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные сорвали переброску боеприпасов для ВСУ.