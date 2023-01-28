Убитые и раненые: хроника теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме

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Начальник полиции округа назвал нападение одним из самых серьезных за последние годы.

В Восточном Иерусалиме пятничным вечером, 27 января, произошел теракт возле синагоги. Инцидент произошел на фоне обострения напряженности конфликта между Палестиной и Израилем. Израильскими силовиками была проведена масштабная спецоперация на Западном берегу Иордана, в городе Дженин. Ее целью были боевики одной из террористических организаций, готовивших в Израиле теракты. По различным данным, в ходе рейда погибли от шести до 11 палестинцев.

В ответ радикалы выпустили из Сектора газа несколько ракет по территории Израиля, которые либо упали в палестинском анклаве, либо были перехвачены израильскими системами противовоздушной обороны. О пострадавших не сообщалось. Затем израильские ВВС ударили по Сектору газа и поразили два объекта радикалов.

Как все начиналось

По информации полицейских, вечером около 20:30 по местному времени (21:30 по Москве) палестинский террорист прибыл к синагоге на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме, открыв огонь по людям, выходившим из синагоги после ночной молитвы. По словам жителей, правоохранителей не было на месте бойни в течение 20 минут, потому что те не поверили звонившим, подумав, что шум был в результате выстрелов в воздух из близлежащих районов Восточного Иерусалима.

Личность нападавшего и ликвидация

Как сообщило издание The Jerusalem Post, нападавший являлся жителем лагеря беженцев в Палестине. Его звали Шуафат Алькам Хайри. Раньше не попадал в поле зрения спецслужб. Поиск сообщников не дал результатов, поэтому предполагается, что он действовал один. Стрелок вошел в синагогу, сделал несколько выстрелов, а после начал преследовать прихожан, которые пытались убежать. Сев в автомобиль, Хайри собирался скрыться, выстрелив в сторону полицейских. Офицеры стали стрелять в ответ, ликвидировав нападавшего. Один из очевидцев успел бросить в него камень.

Количество жертв

По сообщениям израильских СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере восемь человек — вместе с нападавшим, а еще десять пострадали. Информации о гражданах России среди пострадавших не поступало. Консульский отдел российского посольства в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

Реакция властей

О произошедшем проинформировали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, инцидент был одним из самых жестких за последние годы. Чиновник пожелал раненым быстрого выздоровления, принес соболезнования семьям погибших и поблагодарил силовиков за работу. Кроме того, он призвал граждан не прибегать к самосуду, поскольку в соответствии с инструкциями работают и будут работать армия, полиция и силы безопасности.

«Я советовался по оценке ситуации со всеми силами безопасности. Мы приняли решение о некоторых немедленных действиях. Завтра в субботу вечером кабмин выступит в продолжение нашего ответа. Хочу подчеркнуть, что мы должны действовать здесь решительно и спокойно», — сказал Нетаньяху изданию Israelhayom.

Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман назвал это нападение «одним из самых серьезных терактов, которые мы видели за последние годы».

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