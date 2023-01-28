«Я молился»: Евгений Миронов рассказал об успехе исторической драмы «Сердце Пармы»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Сердце пармы», реж. Антон Мегердичев, 2022 г.; 5-tv.ru

Актер благодаря сыгранной в фильме роли накануне удостоился приза в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» кинопремии «Золотой орел».

Актер Евгений Миронов, сыгравший в кинодраме «Сердце Пармы» епископа-крестителя Иона, рассказал благодаря чему, по его мнению, фильм зацепил зрителей и понравился публике. За эту роль знаменитость получил приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» кинопремии «Золотой орел».

«Такое количество людей, труда, терпения. Поэтому награда „Золотой орел“ — это подвиг людям, которые не отчаиваются, несмотря на сложнейшие условия вокруг, все равно делают свое дело и выносят на суд зрителей. И вот тут бывает по-разному. Наш случай — „Сердце Пармы“ — счастливый, потому что фильм оценили и зрители, и профессионалы. <…> Я молился в фильме», — заявил актер в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru в кулуарах премии.

К слову, кинодрама была поставлена по одноименному роману Алексея Иванова. События в фильме разворачиваются в XV веке и рассказывают о покорении Великим Московским княжеством древних пермских земель, населенных язычниками. Лента соткана из конфликтов и попыток героев найти общий язык и принести всем мир.

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