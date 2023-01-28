Украинский дипломат назвал число танков, которые Запад обещал передать Киеву

Посол Украины во Франции Омельченко заявил, что Киев получит от Запада 321 тяжелый танк

Фото: www.globallookpress.com / Master Sgt. Matthew Plew

Передача может идти «с задержками», признал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявил, что киевский режим получит от западных государств 321 тяжелый танк. Заявление украинского бюрократа прозвучало в эфире телеканала BFMTV.

«Ряд стран официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка», — заявил Омельченко, добавив, что отправка тяжелой военной техники может идти «с задержками».

Посол также сказал, что Украина «нуждается в этой помощи в максимально короткие сроки».

Ранее в среду американские власти объявили, что собираются отправить на Украину 31 танк M1 Abrams.

В свою очередь, Бундестаг собирается предоставить украинским боевикам 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера, а также разрешит третьим странам поставить Киеву находящиеся в их распоряжении танки немецкого производства.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские конгрессмены запросили у Байдена и Ллойда разъяснения о танках Abrams для Киева.