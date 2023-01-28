Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Французский лидер отметил, что его могли упрекать в ведении переговоров с РФ.

Глава Пятой республики Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором озвучил свое намерение продолжить «говорить с Россией».

Это заявление прозвучало во время выступления Макрона на приеме по случаю Нового года по лунному календарю. Там президент Франции озвучил свое желание продолжать дипломатические переговоры с Россией.

«Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией, — сказал Макрон в ходе выступления во время приема по случаю Нового года по лунному календарю, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в Twitter. — Я продолжу диалог с Россией».

В своей речи французский лидер подчеркнул, что все государства должны помогать поддержанию мирового порядка.

Российские официальные лица оценивали контакт Путина и Макрона как «полезный» и «весьма конструктивный», невзирая на «все наши — в том числе глубокие — разногласия».





Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон не исключил отправку танков Leclerc Киеву.