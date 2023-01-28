Фото: 5-tv.ru

Разные энергии важно сочетать в одном пространстве, чтобы добиться максимального результата в делах и на личном фронте. А что ждет вас?

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Эта неделя — последняя перед наступлением китайского нового года по солнечному календарю. В субботу, 4 февраля, произойдет сразу смена сезона (сезон Дерева-Весны сменит сезон Воды-Зимы), смена месяца (месяц Тигра придет на смену месяца Быка) и смена года. На место Водяного Тигра в мир прискачет Водяной Кролик или иными словами, придет новая энергия — Инь Воды и Инь Дерева. Подробнее о том, чего ждать в этом году можно прочесть здесь.

По ба-цзы время энергетических переходов считается нестабильным. Энергии смешаны и могут проявляться весьма неожиданно. В мире царит анархия. Это тем более верно для времени перехода в новый год. Если нам предстоят важные дела, которые требуют тщательности, аккуратности и серьезного контроля, их лучше не начинать делать в эти дни. Риски того, что все пойдет не по плану, заметно увеличиваются.

А в остальном неделя выглядит весьма себе благоприятной — с парочкой очень неплохих дней для приятных встреч с друзьями и шопинга.

Понедельник, 30 января. Ян земля на Крысе

Фото: 5-tv.ru

В понедельник дела будут идти со скрипом. Энергии дня находятся в состоянии штиля, а это не очень хорошо для того, чтобы активно двигаться и делать разные дела. Имейте в виду — все, что вы затеете в понедельник, будет держаться исключительно на ваших усилиях. И если энергии завались, то можно и поактивничать, а если вы на подсосе, то лучше понедельник провести в лайт-режиме.

Лучшее занятие для этого понедельника — медленное врастание в рабочий ритм. Посвятите день плановому приведению в порядок рабочего места, вычищению рабочей почты, планированию недельных задач. Не стоит переутомляться и ставить трудовые рекорды — сегодня они могут вам обойтись довольно дорого.

Однозначно не стоит в понедельник отправляться к докторам. Особенно делать операции. Могут быть осложнения, неправильно поставленные диагнозы, ошибки. Понятно, что это не касается экстренных случаев, здесь надо полагаться на не ба-цзы, а на рекомендации докторов.

Для людей с Лошадью в карте рекомендации по поводу неблагоприятных аспектов дня наиболее актуальны.

Вторник, 31 января. Инь Земля на Быке

Фото: 5-tv.ru

Во вторник энергии придут в движение. Главное их свойство в этот день — потенциал для свершений. Во вторник имеет смысл заняться очень важным и часто недооцененным действом — тщательным планированием вашего будущего.

Обязательно выделите во вторник время на то, чтобы как следует помечтать. Обсудите с партнерами, близкими, то, как вы видите ваше ближайшее и далекое будущее. Поставьте цели и задачи, наметьте путь и начертите маршрут достижения ваших целей. Энергии дня благоприятны для системной, уверенной работы над созданием лучшего будущего для вас и ваших единомышленников.

Не стоит во вторник заниматься срочными и требующими быстрой реакции делами. Не самое лучшее время это и для покупки или продажи недвижимости. Эта неделя вообще для сложных и дорогих покупок не самое лучшее время.

Люди с Козой в карте будут в понедельник ощущать повышенное внешнее давление. Не нервничайте так — используйте его во благо — для того, чтобы сдвинуть что-то в своей жизни.

Среда, 1 февраля. Ян Металл на Тигре

Фото: 5-tv.ru

Среда предназначена для предновогодней уборки. Энергии предоставляют последний шанс оставить в прошлом году все то, что вам мешало или отжило свое. Это касается как вещей физического мира, так и мира эмоций и отношений. Разрешите себе войти в новый год чистыми и обновленными.

В среду рекомендуется заняться генеральной уборкой, очистить и помыть пространство вокруг себя. Когда будете убираться, обязательно представляйте, что выметаете и вымываете из своей жизни все страхи, болезни, неприятности, токсичные отношения, обиды, зависть и ревность. Это все — как слой серой пыли, покрывающий вашу жизнь. Как только пыль эта убрана, пространство вокруг вас засияет новыми красками и возможностями.

Кроме уборки физического пространства день также предназначен для наведения порядка в отношениях. Воспользуйтесь помощью энергий и завершите токсичные связи, неприятные вам отношения и непродуктивные партнерства. В этот день вам это будет гораздо легче сделать, чем когда-либо.



Не стоит в четверг начинать новые, направленные в будущее дела, отправляться в большие путешествия, стартовать строительные проекты и ремонты. Есть вероятность потерь денег и документов.

Наиболее подверженными негативным аспектам дня могут быть люди с Обезьяной в карте.

Четверг, 2 февраля. Инь Металл на Кролике

Фото: 5-tv.ru

Все ближе и ближе новый год, все хаотичнее и веселее жизнь. Четверг даст возможность сделать кое-какие важные дела, не без кочек, конечно, но куда нам без них? Энергии четверга настроены на прокладывание новых дорог и придумывание новых проектов. Пользуемся на здоровье!

Планируем на четверг: новоселье и церемонии открытия, подготовку к большому шопингу, работу с документами, согласование перед подписанием больших контрактов (подписываем на следующей неделе). Главное, стоит помнить, что все результаты вашей деятельности в четверг будут умножаться, и лучше бы направить внимание на созидательные, а не разрушительные действия.

Неблагоприятно в четверг брать кредиты, ссориться, ходить по судам, жениться и особенно лечиться. С посещением докторов стоит повременить, если есть такая возможность, до следующей недели. Выход на новую работу и переезд тоже лучше перенести на другую дату. Вероятны срывы планов и договоренностей, а также мелкие бытовые травмы.

Людям с Петухом в карте в четверг может быть не очень комфортно. Они будут излишне нервными и чувствительными, что может привести к травмам. Главное в этой ситуации — поймать состояние невозмутимости.

Пятница, 3 февраля. Ян Вода на Драконе

Фото: 5-tv.ru

В пятницу работать не захочется, категорически захочется отдыхать. Это и понятно, предпоследний день в году — это очень истощенная ци, как сказали бы китайцы. Энергии так мало и она такая слабая, что делать что-либо трудозатратное очень сложно. Но мы уже умные — и знаем, что лучше энергиям не противоречить и если суждено отдыхать — будем отдыхать.

Единственное занятие кроме ничегонеделания, которое будет в пятницу эффективным — это построение планов. Можно и нужно предаться местам и размышлениям о том, как спланировать вашу жизнь и что бы такого героического свершить в наступающем году. И неважно, что сегодня энергии нет, после наступления месяца Тигра она удивительным образом появится — вот увидите. А там и планы заранее расписанные пригодятся.

Не стоит в пятницу начинать дела и проекты, на которые вы делаете ставку, и от которых зависит ваше благополучие в будущем. Хилая ци дня только навредит их реализации. Отложите на будущую неделю выход на новую работу, подписание контрактов, переезды, ремонты и т. п. Не совершайте больших торговых сделок типа покупки или продажи недвижимости — стоит прицениться, наметить и посмотреть, но покупать — в благоприятное время.

Для Собак день будет излишне нервным, люди и обстоятельства будут давить: по крайней мере, так вы будете ощущать этот день. Не нервничайте, все устаканится.

Суббота, 4 февраля. Инь Вода на Змее

Фото: 5-tv.ru

В субботу, аллилуйя, произойдет смена сезона, года и месяца! Наступит год Водяного кролика и откроется он месяцем Деревянного Тигра. Дни глобальных смен энергий, как правило, очень нестабильные, суматошные и противоречивые — потому их рекомендуется проводить в состоянии «плыву по реке, куда она несет, смотрю в небо и радуюсь». Радоваться — обязательное условие!

Обязательно устройте в субботу праздник встречи нового года. В чистом доме зажгите свечи, накройте стол и пригласите за него самых близких и родных вам людей. Украсьте свое пространство красными гирляндами — красный цвет это цвет стихии Огня, счастья и оптимизма.

Хорошо праздновать в такой день свадьбу или помолвку. Правильно — дарить подарки и благодарить всех, кто вас окружает за то, что они принимают участие в вашей жизни. Рекомендуется также загадывать и проговаривать вслух желания и пожелания на новый год. Пусть встреча новых энергий будет самым важным делом этого дня.

Воскресенье, 5 февраля. Инь Огонь на Свинье

Фото: 5-tv.ru

В воскресенье будет много энергии для новых дел. Не стоит сидеть на месте — используйте новые силы для того, чтобы заложить фундамент благополучия в году. Благоприятно заниматься всем, что будет иметь долгосрочное воздействие на вашу жизнь.

Хорошо и правильно — заняться обустройством дома, пересадить растения, взять из приюта собаку или кошку. Благоприятно праздновать свадьбы и помолвки, дарить и принимать подарки, совершать сделки по покупке и продаже недвижимости. Главное — ваши дела должны быть большими (для вас самих) и значимыми.

Не стоит в этот день отвлекаться на мелкие и срочные задачи — можете понапрасну растратить силы на незначительный в итоге результат. Переезды и ремонты — тоже не дела этого воскресенья.

Люди с Крысой в карте дня могут быть излишне эмоциональны и вспыльчивы. Не вступайте в конфликты, практикуйте самоуспокоение.

Всем удачной недели и благополучного нового года!