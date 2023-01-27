«Слишком поздно»: Зеленский боится, что танки не придут вовремя

Владимир Зеленский опасается, что западные танки могут поступить слишком поздно

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

По словам главы Украины, стране сейчас нужно от 300 до 500 танков.

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что будет слишком поздно и обещанные танки из США и Европы просто не понадобятся. Об этом он заявил в интервью SkyNews.

Он уточнил, что помощь должна прибыть не позднее августа, иначе они не успеют.

«Я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут. Когда Америка даст нам Абрамсы. Я не знаю, когда на самом деле придут танки из Европы», — сказал в панике Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украине необходимо 300-500 танков для проведения наступления на позиции российских сил.

До этого стало известно, что Украина, возможно, в скором времени получит западные танки. Киев получит американские и немецкие танки уже в ближайшие месяцы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Киев заявил о грядущей поставке польских танков на Украину.