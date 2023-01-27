Праздничный салют к 79-летию снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция

Фото, видео: Валентин Егоршин / ТАСС

Небо над Северной столицей озарится огнями в память о тех, кто погиб в долгие годы блокады Ленинграда.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

В честь 79-летия снятия блокады Ленинграда день в Петербурге завршают праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.

Залпы раздадутся в Северной столице ровно в 21:00. Перед этим в БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничный концерт, приуроченный к знаменательной дате.

Жители Петербурга и гости города смогут любоваться салютом с набережной Невы и в прямой трансляции 5-tv.ru.