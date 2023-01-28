Память на всю жизнь: изменится ли внешность Ольги Орловой после родов

Косметолог Егорова на примере Ольги Орловой рассказала об изменениях кожи после беременности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Пигментные пятна, растяжки и зуд по всему телу — обычное явление для будущих мам. Однако некоторые из этих неприятностей могут так и не пройти.

В период беременности у многих женщин ухудшается состояние кожи. С некоторыми «прелестями» будущего материнства уже столкнулась ведущая Ольга Орлова. По словам 45-летней теледивы, ее лицо раздуло из-за отеков, которые крайне тяжело убрать. Какие еще сюрпризы могут ждать будущих мам, рассказала косметолог Татьяна Егорова.

По словам специалиста, чаще всего из-за изменений гормонального фона и действия эстрогенов у беременных женщин появляется пигментация и растяжки. Еще одна неприятность — так называемый «зуд беременных». При нем кожа остается визуально чистой, но сильно чешется.

Татьяна Егорова пояснила, что все внешние изменения, кроме растяжек, чаще всего проходят после родов. Однако бывают исключения.

По словам косметолога, на восстановление кожи от пигментации и зуда может потребоваться от четырех до шести месяцев или даже год. Все зависит от того, когда стабилизируется гормональный фон.

Врач не исключает, что иногда пигментация может остаться навсегда.

«Чаще всего пятна появляются над верхней губой, внутренней стороне бедра, сосках, внутренней поверхности плеча», — пояснила Татьяна Егорова.

Отеки, по мнению специалиста, не являются большой проблемой и быстро проходят без какого-либо дополнительного воздействия. Чаще всего у беременных женщин действительно отекают ноги и губы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где планирует рожать 45-летняя Ольга Орлова. Телеведущая станет мамой долгожданной дочери.