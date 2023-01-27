В Москве ищут того, кто «на заказ» спалил BMW семьи московских предпринимателей

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Злоумышленник хорошо подготовился к преступлению, но все-таки попал на камеры видеонаблюдения.

Стало известно, кто тот самый поджигатель, который уничтожил в Москве машины на парковке. Одну целенаправленно, две по неосторожности — они просто стояли рядом. Ущерб от пожара — больше, чем на семь миллионов рублей. Долго думали, какие мотивы были у злоумышленника, за что он мог мстить. Никогда бы не догадались. Александр Шпак узнал правду.

За одну ночь в одном из московских дворов вспыхнуло сразу три автомобиля. А в одну из машин будто бы вселился злой дух огня — охваченная пламенем, она завелась сама собой, тронулась с места и чуть было не докатилась до другой стороны улицы. Пожарные, рискуя жизнью, останавливали ее руками.

Источником возгорания стал моторный отсек новенькой BMW. Первое предположение пожарных инспекторов, короткое замыкание, оказалось далеким от истины.

К несчастью автовладельцев, единственная рабочая камера во всем дворе находится у продуктового магазина и главным ее предназначением является фиксация входящих покупателей.

Парковку на записи почти не видно. Но именно эта камера помогла следователям узнать правду. Так, на ней видно, как прохожий идет в сторону машин. А сразу после того как иномарка вспыхивает, убегает сломя голову. Лица не видно. Запись нечеткая, очевидно лишь одно: целью был поджог конкретного автомобиля.

От баварского внедорожника не осталось ровным счетом ничего, кроме груды обгорелого металла. Китайский Chery тоже восстановлению не подлежит. Под горячую руку поджигателя попал и еще один автомобиль — LADA Priora, она стояла вплотную к огню.

Хозяйка BMW — бизнесвумен Екатерина Морева, владеет небольшим турагентством. Накануне происшествия сама уехала на отдых в Турцию, и на следующий день — пожар. То есть злоумышленник будто бы ждал, когда машину оставят без присмотра.

«У меня в голове просто не укладывается, не понимаю, кто это мог сделать. И за что? Это просто какие-то хулиганы? Или какие-то злоумышленники? Если злоумышленники, то по какой причине? Вот я, положа руку на сердце, мне кажется, никому не сделала ничего плохого, чтобы с моим автомобилем обошлись таким жестоким образом», — рассказала она.

Не ссорился ни с кем и супруг Екатерины. Теперь семья Моревых скрупулезно перебирает воспоминания, кто и когда мог затаить на них обиду. Переживают и соседи. Те, кому есть что терять.

Дмитрию Евдокимову придется пересесть на метро. Это его автомобиль загорелся от BMW, завелся и поехал сам собой. И если бизнесмены Моревы, скорее всего, купят себе новую машину, то простой рабочий еще долго не сядет за руль.

Получить компенсацию получится только после того, как найдут поджигателя. Совокупный ущерб от диверсии составил более семи миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Умышленное повреждение имущества“. Полиция принимает все необходимые меру к розыску и задержанию лица, подозреваемого в совершении поджога», — сообщил Владимир Васенин, глава пресс-службы ГУ МВД по городу Москве.

Оперативники сейчас опрашивают свидетелей и соседей Моревых. Маршрут поджигателя восстанавливают по городским камерам наблюдения.