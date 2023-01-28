Инвалидность или летальный исход: чем опасно нарушение сердечного ритма у Нелли Кобзон

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Внезапное учащение сердцебиения, слабость и отдышка — тревожные сигналы о том, что человеку следует обратиться к доктору. Что будет, если проигнорировать эти симптомы?

Проблемы с сердцем все чаще настигают людей среднего и старшего возраста. Многие игнорируют появление хаотичных ударов, усугубляя ситуацию. С похожим состоянием, как выяснили СМИ, обратилась в больницу и Нелли Кобзон. Почему это может привести к необратимым последствиям, рассказал кардиолог Алексей Дорофеев.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru специалист пояснил, что особенность фибрилляции предсердий заключается во внезапном нарушении сердечных ударов. Через какое-то время ритм восстанавливается, но существует и постоянная форма болезни.

Алексей Дорофеев подчеркнул, что сердце начинает работать хаотично из-за появляющихся очагов возбуждения. Спровоцировать фибрилляцию могут многие причины, чаще всего — артериальная гипертензия, ожирение, пороки сердца, ишемия миокарда, заболевания щитовидной железы. Также нередко нарушение сердечного ритма происходит из-за чрезмерного употребления алкоголя. Чтобы минимизировать риски, врач советует заниматься профилактикой перечисленных заболеваний и отказаться от вредных привычек.

Основными симптомами фибрилляции считается неритмичное сердцебиение с частотой до 100-150 ударов в минуту, а также отдышка и слабость. Однако не у всех пациентов проявляется подобная симптоматика, поэтому они могут проглядеть развитие болезни.

«Основная опасность этого заболевания — это то, что при развитии нарушения ритма сердца в предсердиях могут образовываться тромбы. Эти тромбы могут уйти дальше в кровоток, и чаще всего они попадают в головной мозг, и развивается ишемический инсульт. Примерно одна треть всех инсультов развивается именно из-за этого нарушения ритма сердца», — объяснил кардиолог.

По словам Алексея Дорофеева, заболевание не всегда приводит к летальному исходу. После инсульта люди восстанавливаются, но есть риски остаться инвалидом. От этого не застрахованы даже молодые люди, хотя чаще фибрилляции предсердий подвержены пожилые пациенты.

«С возрастом частота развития фибрилляции предсердия увеличивается. У молодых она встречается очень редко, в среднем возрасте — уже достаточно часто. У пожилых в возрасте, например, 80 лет встречается это нарушение ритма сердца в 10-15 процентах случаев. И сам возраст является фактором риска развития этой аритмии», — подчеркнул врач.

Пациентам в возрасте следует периодически посещать врачей и делать кардиограмму, чтобы вовремя отследить опасные изменения и при необходимости начать медикаментозное лечение или сделать операцию.

«Сама болезнь, если ее контролировать, она тоже несет определенные риски, но если все делать правильно и выполнять все рекомендации врача, то эти риски не такие большие», — заверил Алексей Дорофеев.

Справиться с приступами, по словам врача, можно в домашних условиях с помощью таблеток или вызвав скорую помощь. Однако зачастую пациентам с нарушением сердечного ритма требуется госпитализация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за проблем с сердцем в одну из московских клиник попала 71-летняя вдова Иосифа Кобзона.

Однако ее помощница заверила, что звезда проходит плановое обследование.