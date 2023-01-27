«Грантоеды против крыс»: кому выгоден коррупционный скандал на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko

Вероятно, украинскому лидеру осталось недолго сидеть в кресле президента.

В Украине журналисты-расследователи выдвинули обвинения против «тыловых крыс» из Минобороны, уличив их в намерении украсть огромные суммы на закупках питания для украинских солдат. Однако реальные цели скандала — это лидер Украины Владимир Зеленский вместе с его офисом во главе с Андреем Ермаком. Сам министр обороны — только квота главы Незалежной, которая несет всю ответственность за «художества» самого президента и его подчиненных. Об этом сообщает EADaily.

Глаза боятся — руки крадут

Еще 21 января ряд американских и украинских СМИ выложили копию документа о закупках товаров для питания тыловых частей украинских националистов (Черниговская, Киевская и другие области). Конечно, цены сравнили с розничными.

Тут-то все и началось: продукты для ВСУ почему-то закупались по тройной стоимости, по сравнению с обычными ценами. Да и сам контракт «потянул» аж на 17 миллиардов гривен (около 325 миллионов долларов — Прим. ред.). Все это переросло в огромный скандал, даже министру обороны Украины Алексею Резникову вместе с самим Зеленским пришлось оправдываться.

Однако те самые «разоблачители» вовсе не те, за кого себя выдают. Например, один из авторов «расследования» украинский журналист Юрий Николов. Если говорить проще, это тот самый человек в Незалежной, который «сливает» определенные новости в нужное время и нужном месте. Прямо по команде «заказчика».

Становится понятно, что прессинг Минобороны — заранее проработанный сценарий. Определенные СМИ страны стали раздувать эту тему, превращая в ее скандал. Даже когда инфоповод стал забываться, то заказчики опять обновляли повестку свежими новостями из очередного «расследования».

Например, если Министерство обороны закупает куриные яйца по 17 гривен за штуку, то Госпогранслужба контрактует этот продукт по 5,10 — 6,60 гривны, также с картошкой за 22 гривны, где служба берет по 6,90. Что же это такое, когда на ровном месте накручивают двойной, а то и тройной тариф? Конечно, Николов написал об этом, как по команде. Зарубежные СМИ сразу подхватили и везде распространили.

А что с резиновым Резниковым?

Как только шквал обвинений посыпался на главу Минобоны Украины, тот сразу вогнал себя в оперативное политическое окружение. Правда, этим лишь усугубил ситуацию.

Сначала ведомство обвинило Николова в том, что его данные «распространяются с признаками намеренных манипуляций и вводят в заблуждение», а потом министр сослался на копию договора с подписью начальника департамента Минобороны Богдана Хмельницкого, мол, чтобы подтвердить правдивость своей информации.

Резников стал угрожать, что найдет чиновника, который так предательски отдал документ журналистам и расправится с ним. Правда, причем тут какой-то чиновник, если по версии министра — виноват журналист, который что-то «намутил»? Несостыковка.

После обвинения автора «расследования» в манипуляциях, Резников не стал писать на него заявление в полицию или другие компетентные структуры. Такое поведение тоже выглядит странным. Однако после всего заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление на увольнение «по собственному желанию», а дальше министр ведомства уволил Хмельницкого.

Грубо говоря, сначала Резников обвинил во всех грехах журналиста, а потом уволил всех своих подчиненных, ответственных за неверные покупки.

Кому это выгодно?

Украинский лидер Владимир Зеленский тоже отреагировал на происходящее. Конечно, ведь претензия была от демократических журналистов, которые ведут проамериканскую линию. Нельзя игнорировать людей, зарплаты которым платит американский банкир Джордж Сорос и государственный департамент Штатов.

В этот момент все украинские политики поддерживали Зеленского и «стаю товарищей» Сороса-Госдепа. Самое интересное, что сама сущность грантовых организаций в Незалежной — чуть ли не воплощение коррупции.

Эти самые грантоеды злословили на Минобороны, а «зеленые» защищали «родного» Резникова. Народный депутат Марьяна Безуглая (грантоеды) сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро (американская структура, которая привлекает политиков Украины за коррупцию — Прим. ред.) возбудило уголовное производство из-за больших закупочных цен в Минобороны.

При этом глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и вовсе заявил — либо Резников как-то опровергает обвинения против себя, либо вообще уходит в отставку. Может ли это значить, что Шабунин проверил все аргументы в материале и удостовериться в их подлинности? За такое короткое время — вряд ли. Вероятно, в американском посольстве дали команду по раскручиванию атаки на украинское Минобороны.

В издании также отмечается, что народный депутат и первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин оказался в Верховной Раде. Прямо из структуры Transparency International, а она финансируется Вашингтоном. Исходя из вышеперечисленного, именно Юрчишин должен нападать на Минобороны больше всего. Действительно, так оно и оказалось. В одном из интервью он прямо набросился на Резникова, обвинив его в том, что министр выбрал глупый сценарий для реагирования на коррупционные обвинения.

В общем, проамериканские силы явно показывают, что и дальше собираются раздувать конфликт с коррупцией в оборонном ведомстве. Интересно, что из этого выйдет?

Сам министр обороны — это квота Офиса президента. Если сейчас «тапки» кидают в него, то потом закидают камнями Ермака и самого Зеленского. Грантоеды уже требовали уволить Резникова и если офис президента пойдет на это — сделает только хуже. Конечно, проамериканские силы сразу взбунтуются, мол, раз главу Минобороны «убрали», то точно виновен. Тогда уж атака пойдет и против лидера Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отправил в отставку глав нескольких областей.