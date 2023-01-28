Китайские ученые создали жидкого робота

Фото, видео: Кадр из к/ф «Терминатор 2: Судный день», реж. Джеймс Кэмерон, 1991 г.; 5-tv.ru

Изобретение планируют использовать в микрохирургии и для сложного ремонта техники.

Китайские ученые создали робота, который может превращаться в жидкость, а затем возвращать твердую форму. Да-да, как тот самый Т-1000 из фильмов про Терминатора. Кстати, для демонстрации способностей новинки инженеры воссоздали легендарную сцену из блокбастера.

Материя представляет собой соединение галлия, железа, бора и неодима. Под воздействием магнитных полей он может не только плавиться, но и разделяться на части, прежде чем вновь собраться воедино.

В отличие от своего кинопредтечи, робот предназначен для более мирных целей — его планируют использовать в микрохирургии и для сложного ремонта техники.