Цифровые аферисты: как в России продают поддельные страховки

Россияне все чаще страдают от мошенников с поддельными полисами ОСАГО

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Жертвами мошенников стали уже тысячи россиян.

В России выявили сотни поддельных полисов ОСАГО. Причем, оформлялись они официально и при проверке на дороге вопросов не вызывали, но в случае ДТП выяснялось, что данные в них введены на другие транспортные средства, а потому получить выплаты невозможно. Кто-то из водителей о схеме знал и на подлог шел сознательно, для кого-то участие в преступной схеме стало полной неожиданностью. Как избежать обмана, разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Полис ОСАГО за две тысячи рублей, вместо пятнадцати. Перед таким предложением москвичка Ирина устоять не смогла. Объявление гарантировало: страховка самая настоящая, с одним лишь нюансом — в случае ДТП никаких выплат не последует.

Полис на новую иномарку, в итоге, обошелся всего в две с половиной тысячи. И, на первый взгляд, документ не отличить от оригинала. Для уверенности Ирина заказала проверку на сайте союза автостраховщиков. И, вот, здесь начались сюрпризы.

«Сам полис был зарегистрирован на средство с пятьюдесятью лошадиными силами и водитель вообще был зарегистрирован в Крыму», — говорит пострадавшая Ирина.

Автоэксперты предупреждают: жертвами нового развода стали уже тысячи россиян. Действуют аферисты по простой, но остроумной схеме.

«Туда вносятся неверные коэффициенты: территориальные, стаж\возраст, мощность транспортного средства, все это подыгрывается с более низкими коэффициентами, и тем самым заключается договор. Практически на это лицо, на этого водителя, но там, например, будет не Mercedes, а будет какой-то мотоцикл, который застрахован на Сахалине», — рассказывает Сергей Ефремов.

Себестоимость такой липовой страховки — около пятисот рублей. И обмануть систему — при желании — может любой водитель. Для мошенников это и вовсе золотая жила: с одного только полиса — навар две тысячи. При том, что спрос на дешевое ОСАГО — меньше не становится.

«Ну, сейчас вот этим полисом без выплат пользуются те люди, которым нужно либо на короткий период — например, перегнать автомобиль, зарегистрировать автомобиль, они не предполагают дальше использовать машину, либо люди, которые настолько уверены, что у них там 20 лет не было аварий», — добавил Холодов.

Куда страшнее, когда такой полис продают ничего не подозревающим водителям под видом настоящего и за полную стоимость. Анна целый год проездила с фальшивкой, за которую отдала десять тысяч.

«Стало страшно, что если какая-то ситуация, я бы осталась у разбитого корыта, особенно в нынешних реалиях стоимости запчастей, автомобилей и ремонта люди, конечно, попадут очень сильно», — говорит пострадавшая Анна.

«Оформлять поддельные полисы ОСАГО мошенники предпочитают не в любой страховой, а только там, где хуже отлажена система проверки. Такой полис дольше держится в базе и не вызывает подозрений. Филиал одной из таких „популярных“ компаний находится в Екатеринбурге. Сейчас зайдем и попробуем выяснить, причастна ли сама страховая к этой схеме», — рассказывает корреспондент.

Менеджер согласилась проверить полис нашей героини Ирины. Во внутренней базе компании документ числится недействительным.

«Оформляли Mazda, транспортное средство Б, мощность 50 лошадиных сил. Бывает разве такая мощность у Mazda? Так нет конечно! Вот, я про это и говорю. Допущен Фролов какой-то Алексей Владимирович, которому 61 год и стаж 37 лет», — говорит менеджер.

Конкретно в этом случае служба безопасности оперативно заметила недостоверные данные: буквально на следующий день после оформления, страховая компания расторгла договор.

«Вот если нормальный полис, его когда делаешь на печать, он делает — распечатать договор, а у вас — распечатать образец. И видите — у вас фотошоп: ни одного не вписано водителя», — продолжает сотрудник компании.

Отследить нарушителей при этом почти невозможно: цифровые следы аферисты успешно заметают, а в объявлениях указывают недостоверные данные. К тому же доказать преступный умысел в таком жульничестве довольно непросто. В итоге мошенники получают деньги за посредничество, страховые компании — свои 500 рублей, а с носом остаются лишь автовладельцы, в очередной раз клюнувшие на бесплатный сыр.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как страховые выплаты по ОСАГО за ущерб здоровью могут увеличить.