Все понимаем: Кремль отреагировал на ужесточение миграционных норм в Казахстане

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Астана изменила сроки безвизового пребывания для представителей стран Евразийского экономического союза. Что теперь ждет граждан РФ, находящихся там?

Казахстан принял решение отменить визаран — возможность «обнулить» срок пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва будет работать над тем, чтобы права российских граждан в другой стране были соблюдены.

По новым правилам, гражданам Евразийского экономического союза можно находиться в Казахстане не больше 90 суток в течение 180 дней. До этого ограничения в 180 дней не было, поэтому иностранцы могли выехать из республики и снова вернуться, чтобы возобновить отсчет.

По словам Дмитрия Пескова, в Казахстане по-прежнему сохраняются механизмы получения вида на жительство. При этом Кремль с пониманием относится к решению Астаны усилить миграционный контроль.

«Там сейчас много образовалось людей, которые там остановились или транзитом. Понятно, что страны хотят вести их учет, понимать, сколько там граждан. Для этого надо оформлять вид на жительство. Наши власти находятся в контакте, важно, чтобы права наших граждан соблюдались. Мы об этом будем говорить», — заявил пресс-секретарь на брифинге.

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