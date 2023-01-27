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Общий долг людей— делать все, чтобы такие преступления никогда не повторялись.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что с детьми родными сейчас точно стоит поговорить об ужасах, которые творились в нацистких концлагерях.

«27 января, сегодня, только в 1945 году, 78 лет назад советскими войсками был освобожден нацистский концлагерь „Аушвиц-Биркенау“. Тот самый Освенцим», — рассказывает Захарова.

Она напомнила, что Россия стала одним из соавторов резолюции Генассамблеи ООН в 2005 году, а теперь. Этот день был объявлен международным днем памяти жертв Холокоста.

«Газовые камеры были тогда, а сейчас был дом профсоюзов. А что? Смысл то один и тот же. Самым жестоким способом, который доступен, подручными средствами уничтожить инакомыслящих и возрадоваться этому, а потом не допустить никакого раскаяния. Одно и тоже. Просто 78 лет прошло», — заключила официальный представитель МИД.

Она также добавила, что россияне обязаны беречь память о событиях Второй мировой войны.

27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). «Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим нацистским лагерем смерти. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом.





