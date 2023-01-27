Дух прошлого: почему польские PT-91 Twardy проигрывают даже танкам Abrams и Leopard

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Киев уже похвастался поставками вооружений со стороны Польши, но есть ли чем гордиться?

Польские танки PT-91 Twardy, поставляемые Украине, на порядок хуже американских Abrams и немецких Leopard. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, машины у Польши откровенно "средние".

Страна начала производить PT-91 в 1995 году по лицензии, купленной у России. Грубо говоря, это лицензионный танк T-72, но впоследствии доработанный. Зарубежными специалистами были внесены дополнения, чтобы сделать его более современным. В частности, разработана динамическая защита и покрытие, усиливающее броню.

«У него более слабая броня, потому что в СССР танки T-72 имели броню на порядок прочнее, чем экспортные версии», — пояснил собеседник.

Специалист добавил, что у машины есть как польские, так и французские версии систем управления огнем, более современные радиостанции, датчики, сигнализирующие о лазерном облучении, защита от ракет с лазерным и инфракрасным наведением. Однако с западным вооружением эти модификации не сравнить.

«Abrams и Leopard более тяжелые, у них более сильное бронирование, лучше электроника», — заключил Кнутов.

До этого стало известно о грядущих поставках киевскому режиму танков PT-91 Twardy. Об этом сообщал в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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