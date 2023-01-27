Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / surovm_tv; 5-tv.ru

Каролина Кристель уверена, что именно он виноват в смерти мужчины.

Женщина, заявляющая, что является любовницей покойного Пьера Нарцисса, засыпала угрозами директора певца Сергея Дворцова. Мужчина опасается за свою жизнь и надеется на помощь правоохранителей. В чем обвиняет Ксения Грин мужчину и как пытается держать его в страхе, рассказал его адвокат Максим Суров.

«Она недовольна чем-то, непонятно, с боку припеку она. И сейчас она нашла где-то его номер телефона, а его никто не знает из посторонних, и начала писать такие вещи: «Ты, тварь, виноват в смерти Нарцисса, вы вместе пили, из-за тебя он умер. Ты за все ответишь, до тебя доберусь, ходи и оглядывайся», — делится подробностями конфликта собеседник.

Адвокат уточнил, что подобные сообщения Сергею Дворцову поступают уже в течение трех недель. Не исключено, что девушка пишет их в наркотическом опьянении, полагает правозащитник. Ответственности это с нее тем более не снимает — терпение концертного директора лопнуло, он обратился за помощью к адвокату и правоохранителям. Учитывая, что раньше Ксения уже нападала на мужчину, а еще дралась с бывшей женой певца, Валерией Калачевой и угрожала даже дочери артиста, ожидать от нее можно что угодно.

«Конечно он испугаешь, когда знаешь, что человек невменяемый. Кто знает, может, она там с кем-то договорится, и найдут, где он живет, изобьют или еще что-то», — не исключает адвокат.

Ксения Грин, любовница покойного Пьера Нарцисса. Фото: Instagram* / ksenya_calguner_official

Кроме того, уверен собеседник, Ксения Грин должна ответить и за свои слова. Здесь, считает, уже пахнет уголовной статьей за клевету.

Как известно, Сергей Дворцов ранее обвинял Ксению Грин во лжи и «танцах на костях». Более того, он заявил, что дама ходит по пятам за близкими Нарцисса и никак не оставит в покое его дочь Каролину-Кристель. По словам шоумена, девочка постоянно получает «несуразные сообщения» и даже лично сталкивается с Грин, а также регулярно выслушивает угрозы.

Пьера Нарцисса не стало 21 июня 2022 года в результате остановки сердца во время операции. Он боролся с тяжелой формой подагры. Кроме того, медики диагностировали почечную недостаточность. Исполнителю было 45 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия Калачева готова потратить полмиллиона рублей на выращивание эмбриона в пробирке и искусственное зачатие от умершего возлюбленного.

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