Житель Хабаровского края остался без лица после сильнейшего обморожения

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Мужчина и его напарники, добиравшиеся до работы на снегоходах по лиману, провели на 30-градусном морозе два дня. Выжили не все.

Житель Хабаровского края фактически остался без лица после сильнейшего обморожения, полученного во время переправы по лиману на снегоходах. Он и еще трое напарников провели на морозе два дня, выжили не все.

Местом происшествия стал город Николаевск-на-Амуре, последние дни выдались особенно холодными, ночью — до 30 ниже нуля. В МЧС местных предупреждали о последствиях, но для вахтовиков, работающих на рыболовной базе, график дежурств никто не отменял. Легкого пути, на общественном транспорте, до туда нет, добраться можно только на снегоходах через лиман. Привыкшие к капризам погоды работяги исключение для себя делать не стали, надо так надо. В минувшую субботу, 21 января, четверо человек, двое женщин и мужчин, завели технику и в путь.

Но продержались вахтовики всего десять минут до встречи со стихией. Попав в «снежный заряд», снегоходы не выдержали и остановились. Правда, и это препятствие рабочие сочли преодолимым и решили продолжить крутой маршрут пешком, и только трое добрались до острова Чкалова. За два дня пути одна из напарниц оторвалась от своих и потерялась в заливе Счастья.

Остальные дошли до места еле живыми, у одного из мужчин почти ничего не осталось от лица из-за сильнейших обморожений, другой чуть не лишился конечностей. Обоим мужчинам понадобилась срочная помощь медиков из больницы Хабаровска, туда их доставили на воздушном транспорте с ожогами третьей и четвертой степени.

«У одного из пациентов площадь поражения мягких тканей более обширная, чем у его напарника. У Ходжера больше поражений мягких тканей именно четвертой степени, у второго пациента пострадали пальцы на обеих кистях», — рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru врач-хирург местной больницы Марина Полушина.

По ее словам, пациенту, оставшемуся практически без лица, понадобится пластическая операция. Но для начала потребуется удалить омертвевшие ткани, позже за лечение больного возьмутся специалисты в области челюстно-лицевой хирургии, будет решаться вопрос о пересадке кожи с других участков тела.

Состояние второго пациента, заверила врач, опасений уже не вызывает, после терапии и хирургического вмешательства его переведут на амбулаторное лечение. Его, кстати, проходит и третья сотрудница рыболовной базы, которая из всех отделалась самым меньшим испугом.

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