Начальника охраны убили при нападении на посольство Азербайджана в Иране

Один человек погиб при нападении на посольство Азербайджана в Тегеране

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaSven Hoppe

Трагедия произошла утром, азербайджанской стороной ведется расследование.

Нападение на посольство Азербайджана в Иране совершил неизвестный. Об этом сообщается на ресурсе внешнеполитического ведомства республики. Трагедия произошла утром. Злоумышленник уничтожил пост охраны, открыв огонь из автомата Калашникова.

В результате случившегося был убит начальник службы безопасности, еще двое получили ранения. В ведомстве добавили, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Сейчас азербайджанской стороной ведется расследование.

В беседе с прессой командующий Тегеранской полицией генерал Хосейн Рахими сообщил, что нападавший на посольство Азербайджана задержан. Во время первого допроса нападавший назвал «личные и семейные проблемы» мотивом стрельбы.

Однако это не единственный инцидент с дипломатическими ведомствами. В конце декабря хулиганы забросали кувалдами посольство Финляндии в Москве. В интернете опубликовали кадры происшествия. От действий хулиганов никто не пострадал. Материального ущерба представительство Финляндии не понесло.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каком посольстве заявили о риске терактов в России.