Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

Молодого спортсмена мобилизовали Вооруженные силы Украины. Мужчина имел ряд достижений.

Бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар погиб под Артемовском. Об этом в Facebook* сообщила Федерация фигурного катания Украины. Спортсмену было 25 лет, он выступал в паре с Анастасией Побиженко, брал серебро чемпионата Украины, а также входил в десятку лучших на Юношеских Олимпийских играх-2016. Завершив спортивную карьеру, работал в цирковом шоу на льду.

Уточняется, что мужчину мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В Незалежной продолжается специальная военная операция (СВО) по защите гражданских от геноцида со стороны киевских властей. Пленные украинские боевики не раз жаловались на то, что их заставляют вести боевые действия в невыносимых условиях. Неонацисты испытывают проблемы с вооружением и боеприпасами.

Дмитрий Шарпар. Фото: ВКонтакте / Дмитрий Шарпар

Командование также не обеспечивает их провизией. Украинские военные предпочитают оставлять позиции, отступая и сдаваясь в плен или же ликвидируются российскими бойцами. Конечная цель РФ — демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные героически ведут бои под Угледаром.

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