Главного IT-специалиста ФТС РФ задержали за взятку в размере 25 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Подозреваемый еще год назад мог лишиться своей должности, но тогда все сошло ему с рук.

Главного IT-специалиста российской таможни Дмитрия Васильева задержали по подозрению в коррупции в размере 25 миллионов рублей. В том числе правоохранительные органы поймали и его подельника — предпринимателя. Как стало известно 5-tv.ru, это был не единственный коррупционный случай в деле.

Сообщается, что подозреваемые создали мошенническую систему — подрядчиками, выполняющими госконтракты, были родные, близкие или бывшие сотрудники ведомства. Коммерсанты предоставляли таможенникам денежные взятки.

К слову, задержанный Васильев около года назад мог лишиться своего поста. В ходе проверок тогда выяснилось, что его родственники имели связи в подрядных компаниях, с которыми он заключал соглашения. Однако тогда подозреваемому все сошло с рук, он отделался простым выговором.

Подозреваемый в коррупции глава управления ЦИТТУ ФТС России Дмитрий Васильев. Фото: cittu.customs.gov.ru Сайт Федеральной таможенной службы России

Остаться в таможенной системе ему помог заместитель руководителя ФТС Денис Терещенко. По данным 5-tv.ru, в Федеральной Службе Безопасности (ФСБ) РФ считают, что эта коррупционная схема была создана еще до того, как Васильев занял свой пост. Именно Терещенко поспособствовал тому, чтобы Дмитрий стал главным IT-специалистом российской таможни.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности задержания главного IT-специалиста Федеральной таможенной службы.