«Снял исподтишка»: Пригожин показал фигуру певицы Валерии без фотошопа

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Некоторые поклонники даже не поверили, что знаменитая артистка может так выглядеть.

Продюсер Иосиф Пригожин сфотографировал супругу певицу Валерию через застекленный балкон, когда та ничего не подозревала. Вокалистка серьезно смотрела перед собой, будто ощущая, что за ней кто-то следит. Что думала в тот момент артистка — неизвестно, однако кадр со «скрытого наблюдения» ее муж выложил в личный блог.

«Снял исподтишка. То ли загорает, то ли йогой занимается — никак не пойму. Валерия не перестает удивлять. Фигура, конечно, огонь», — отметил счастливый Пригожин.

Красавица на снимке вызвала положительную реакцию у поклонников. Знаменитость позировала в черном открытом купальнике и в соломенной шляпе. На фото видно ее тонкую талию, подкаченные ноги и упругую грудь. Особенно хороши белоснежные локоны 54-летней вокалистки, романтично спустившиеся на ключицы. Подписчики наговорили много комплиментов исполнительнице.

Иосиф Пригожин незаметно сфотографировал жену певицу Валерию в купальнике. Фото: Instagram* / prigozhin_iosif

Однако не все комментаторы поверили Пригожину. Некоторые люди отметили, у Валерии «потерялся» пупок на кадре. Такое могло случиться из-за чрезмерного использования фотошопа. Сам Пригожин опроверг эту теорию. По словам продюсера, обрабатывать снимки через стекло достаточно странно, тем более он не умеет заниматься этим.

К слову, певица Валерия регулярно занимается спортом. Она ни раз раскрывала журналистам секреты своей поразительной стройности. Это постоянные занятия йогой и фитнесом, здоровое питание, отказ от сладкого и употребление большого количества воды.

Еще у красавицы есть трое детей от продюсера Александра Шульгина: 29-летняя Анна, 28-летний Артемий и 24-летний Арсений. Пара развелась в 2002 году, а в 2004 году артистка вышла замуж за Иосифа Игоревича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия раскрыла предсмертное желание Иосифа Пригожина.

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