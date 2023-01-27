Терзают сомнения: может ли ЕС временно пользоваться замороженными активами РФ

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Некоторые страны-участницы блока беспокоятся о юридическом обосновании такого шага и о вероятном прецеденте.

Юридические основания временно пользоваться частью замороженных российских активов имеет Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает агентство Bloomberg. В частности, речь идет о сумме в почти 34 миллиарда евро, а именно, об ее передаче украинской стороне в качестве оказания помощи.

По информации журналистов, юридическая служба Совета ЕС уведомила дипломатов, что подобный план осуществим с юридической точки зрения, если активы не экспроприируют, а также будут выполнены некоторые условия. В них включена дата прекращения, акцент на ликвидных активах и ясность в том, что основная сумма и проценты будут возвращены России в определенный момент.

Некоторые страны блока беспокоятся о юридическом обосновании такого шага и о вероятном прецеденте, особенно в отношении использования замороженных активов Центробанка РФ. Страны «Большой семерки» и ЕС заявили, что нет четких юридических оснований арестовывать активы банков России и перенаправлять деньги на Украину.

До этого стало известно, что в Еврокомиссии продолжают работу по гармонизации законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в Швейцарии сочли передачу российских активов Украине незаконной.