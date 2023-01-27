Захарова попросила посла ФРГ прояснить позицию Германии по Украине

Иван Обухов 136

Захарова призвала посла фон Гайра прояснить позицию ФРГ по конфликту на Украине

Захарова попросила посла ФРГ прояснить позицию Германии по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратилась с просьбой к послу Германии: прояснить позицию немецкого МИДа о статусе официального Берлина в конфликте.

Немецкому послу в России нужно объясниться на счет той позиции, которую занимает министерство иностранных дел Германии в вопросе своего статуса в конфликте на Украине.

«Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же Министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

В свою очередь, МИД ФРГ, комментируя это заявление, сказал, что «оказание поддержки украинской стороне не делает Берлин стороной конфликта на Украине».

Ранее 5-tv.ru писал, что Берлин не против, если третьи страны поставят Киеву немецкие танки Leopard.

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