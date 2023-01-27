Жертва британского принца Эндрю готовится написать книгу

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Семья Йоркских может оказаться в центре нового скандала, способного испортить предстоящую коронацию Карла III.

На обострение пошли все стороны конфликта вокруг британского принца Эндрю. Откупиться от изнасилованной Вирджинии Джуффре у монаршей особы получилось лишь на время: женщина готовится выпустить книгу воспоминаний.

Молодая девушка познакомилась с представителем королевской семьи благодаря светской львице Гилейн Максвелл и финансисту Джеффри Эпштейну. В начале 2000-х им приписывали бурный роман. Также Максвелл и Эпштейн якобы вели общий прибыльный бизнес: организовывали частные встречи молодых девушек с очень богатыми мужчинами. По факту — занимались сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Одной из девушек и оказалась Вирджиния Джуффре, которую склонил к интиму принц Эндрю.

На скамье подсудимых Гилейн Максвелл и Джеффри Эпштейн оказались так же вместе. Только до суда последний не дожил.

Эпштейна, который отбывал срок за торговлю людьми, нашли мертвым в его камере в августе 2019. Рядом лежала веревка из тюремной простыни. Но в самоубийство многие не поверили из-за того, что финансист слишком много знал. Особенно про своих высокопоставленных друзей, которых мог потащить с собой за решетку. Но тень на одного из главных клиентов и товарищей — второго сына британской королевы Елизаветы Второй, принца Эндрю — Эпштейн все-таки бросить успел.

Вирджиния Джуффре обвинила королевского отпрыска в принуждении к интиму более 20 лет назад. Ей тогда было 17. Организатором их встреч девушка назвала Эпштейна и его близкую подругу. В доказательство она привела фотографию, которая и стала главной уликой против Эндрю. Суд по этому делу должен был состояться еще год назад, но в самый последний момент принц все-таки смог откупиться. Тогда королева Елизавета готовилась отмечать платиновый юбилей на британском престоле. Чтобы не омрачать праздник, семья выплатила Джуффре около 12 миллионов долларов, и та отозвала иск.

Возможно, стороны подписали договор о взаимном молчании об этой сделке, но его срок истекает через месяц. И как раз сейчас Максвелл внезапно заявила, что не помнит, чтобы Эндрю и Вирджиния проводили время вместе, а тот самый снимок якобы фотомонтаж.

«Это подделка. Я ни на секунду не верю, что она реальная, я уверена, что это не так. Оригинала никогда не существовало. Я видела только копию. Это фотография фотографии», — пояснила Гилейн Максвелл.

Это признание совпало с просочившимися в прессу слухами, о том что принц собирается подать против своей бывшей обвинительницы встречный иск и отозвать выплаченную Джуффре крупную сумму. Эти деньги ему сейчас очень пригодятся после того, как от Эндрю отвернулись брат-король и его окружение. Ранее принца лишили всех почетных воинских званий.

В декабре Карл Третий изгнал провинившегося брата из Букингемского дворца. И тем самым дал понять, что теперь опальный принц уж точно сам по себе. На этом фоне протянутая Максвелл соломинка в виде якобы новых признаний выглядит как последняя попытка хоть немного отмыть репутацию старого друга.