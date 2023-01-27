«На подстраховке»: как САУ «Гвоздики» прикрывают пехоту на Донецком направлении

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Российская пехота заняла выгодные рубежи на донецком направлении. А помогают им в этом артиллеристы.

На самых ожесточенных участках фронта путь штурмовым группам прокладывает артиллерия. Обычно бойцы таких подразделений не видят свою цель, вся работа идет благодаря цифрам и координатам. Как это происходит, увидел Валентин Трушнин.

Все движения доведены до автоматизма. Этот боец делает это каждый день — заряжает и стреляет.

«В укладке справа идет лента 160 патронов; задняя, она заводится слева, в ней 340 патронов. Здесь осколочные. Бывают трассерные, осколочно-фугасные, бронебойные, но мы осколочными пока работаем», — говорит наводчик БМП-2 с позывным Дракон.

«БМП-2 выезжает на передовую, чтобы огнем своей автоматической 30-миллиметровой пушки поддержать штурмовые отряды пехоты», — говорит Трушнин.

Пушка БМП-2 бьет на четыре километра, но чем ближе дистанция, тем точнее огонь — на этот раз экипаж Дракона подъезжает ближе. До противника — два километра.

Экипаж этой машины — обстрелянный. В прямом смысле. Не так давно прикрывали работу танков и были подбиты.

«Мы на подстраховке. Если нужно, тогда стреляли бы, если бы была пехота или какая-то техника, тогда бы мы вступали в бой. Но, к сожалению, нас подбили раньше. <…> Не контузило, слава богу, мы успели выбраться, потом машину просто разнесли. Остался только передней части кусочек», — добавил военный.

Экипаж этой машины работает на том же участке донецкого фронта.

«Самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“. Калибр снарядов 122 миллиметра, прицельная дальность 15 километров. Но что самое необычное — это амфибия. То есть вот эта 17-тонная махина может самостоятельно плавать и преодолевать водные препятствия», — говорит Трушнин.

То есть однажды, если придется форсировать какую-нибудь реку, командир этого самоходного орудия на время может стать капитаном боевого корабля.

«Ну, специальные гребни ставятся на гусли, все закрыто, корма. Спереди еще водоотталкиватель стоит, чтобы воду разгоняла перед собой, и на третьей передаче плывет. Довольно-таки неплохо, говорят», — рассказывает командир САУ «Гвоздика» с позывным Мыкола.

На артиллерийском сленге 122-миллиметровые снаряды «Гвоздики» называют «гвоздями».

«Вот есть автодосыл, ложится на него пулька… нажимается кнопочка, и все досылается. Большая скорострельность получается?» — спрашивает Трушнин.

«Ну, это уже от расчета зависит. Грубо говоря, получается шесть выстрелов в минуту. Бывало, люди и быстрее заряжали, и по семь пулек заряжали», — отвечает наводчик с позывным Василич.

Артиллеристы не видят цель в прицел. Они получают только цифры, координаты. Но теперь благодаря воздушной корректировке и видеофиксации могут увидеть результаты своей работы.

«Ну, на моем счету УАЗик есть. Комбат тогда еще поругал: говорит, ты мой уазик уничтожил. Я хотел пойти забрать его. Там, короче, пехота приехала, и я прям в уазик попал. Это я знаю точно, он мне сказал», — говорит боец с позывным Василич.

Фронт на донецком направлении пока не движется, но инициатива — на нашей стороне, во многом благодаря работе артиллерии.