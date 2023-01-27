Четыре спальни, камин, спа-зона, бассейн: как выглядит подаренный Серябкиной дом

Певица Серябкина получила от мужа в подарок дом за 300 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артистка переехала в двухэтажный особняк накануне Нового года. По некоторым данным, новое гнездышко покупателю обошлось в 300 миллионов рублей.

Появились первые снимки нового дома певицы Ольги Серябкиной. Роскошный подарок накануне Нового года вручил вовсе не Дед Мороз, а любимый супруг знаменитости Георгий Начкебия. Его стоимость оценивалась в 300 миллионов рублей, сообщило издание Super.

Любимый муж решил не мелочиться, поэтому купил для жены дом общей площадью 550 квадратных метров, а также прилегающий к нему участок в 22 сотки. Особняк расположен в элитном поселке всего в 20 километрах от Москвы.

В доме есть четыре спальни, камин, бассейн, спа-зона и многое другое. Дизайн выполнен в минималистическом стиле с использованием натуральных материалов. Вся мебель исключительно от известных зарубежных брендов. Серябкина старается скрывать свою личную жизнь, поэтому доподлинно неизвестно, где именно Начкебия заработал деньги на такую недвижимость. Но, по некоторым данным, раньше от работал в шоу-бизнесе, сейчас же погрузился в сферу IT.

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