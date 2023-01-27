«Вид сбоку»: Пушков прокомментировал слова Нуланд о смягчении санкций против РФ

Алексей Пушков о заявлении Виктории Нуланд: Это известная позиция США и их давно сформулированные условия

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Сенатор Пушков: слова госсекретаря Нуланд о санкциях лишь повторяют известную позицию США.

Член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков дал свою оценку прозвучавшему ранее заявлению заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд о возможности смягчения антироссийских санкций.

«США готовы к смягчению санкций в контексте (т.е. при условии) решения России вести серьезные переговоры, вывести свои силы с Украины и вернуть территории. Какой „новый сигнал“ о готовности США к переговорам? Это известная позиция США и их давно сформулированные условия… Вид сбоку», — написал Пушков в своем Телеграм-канале.

По мнению российского политика, такие заявления официальных лиц США не указывают на реальную готовность Вашингтона к реальным переговорам.

Ранее 5-tv.ru писал, что США готовы смягчить антироссийские санкции.