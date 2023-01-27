Дипломат Сергей Рябков назвал причину охлаждения отношений России и США

Рябков: контроль над вооружениями стал причиной глубокой деградации отношений России и США

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США заморозили двусторонний стратдиалог, столкнувшись с решительным отпором, оказанным Россией Западу на Украине.

Замруководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в беседе с «Коммерсантом» озвучил причину глубокой деградации отношений Кремля и Белого дома.

Диалог между Москвой и Вашингтону по контролю над вооружениями и стратегической стабильности и до начала проведения специальной военной операции России на Украине шел нелегко, ну а после, в сущности, остановился, заявил дипломат.

Конец 2022 года ознаменовался окончательным замораживанием как диалога по стратегической стабильности, так и даже контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), носивших чисто технический характер.

Столкнувшись лицом к лицу с решительным отпором, который Россия продемонстрировала Западу на Украине, США «заморозили» двусторонний стратегический диалог, надеясь, видимо, таким образом дополнительно надавить на Россию, рассказал Рябков.

Ранее 5-tv.ru писал, что историк рассказал о причинах глобальной политической коррупции.