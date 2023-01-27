«Боец к бойцу»: как российские военные героически ведут бои под Угледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Националисты Незалежной изо дня в день пытаются противостоять армии РФ, однако остаются ни с чем.

Сейчас головная боль ВСУ — это Угледар. Российские войска подошли к нему уже вплотную, бои ведутся на окраине города. Его взятие позволит отрезать подвоз боеприпасов на марьинское направление, откуда боевики уже долго наносят удары по Донецку. Штурм позиций ВСУ в черте Угледара прикрывает российская авиация. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин все показал.

Горизонт затянуло, огромные серые столбы дыма видны на всем пути. Это горят позиции ВСУ под Угледаром. Наступление на этом направлении идет уже несколько дней. В районе много разной техники.

Пара вертолетов Ми-8 и Ка-52 отработали и готовятся уйти на базу. Мы же движемся в сторону позиций бойцов батальона «Восток», меняем транспорт и отправляемся в поле. Вновь видны следы активного передвижения техники. Получается и туда и обратно ездили, максимально много. Наконец, после нескольких километров полей, выходим на трассу.

«Вот, а сейчас мы выехали на дорогу, которая просматривается, набрали скорость для такой внушительную, потому что находимся в прямой видимости у противника, в его распоряжении разные средства…», — сообщил корреспондент.

ВСУ на горизонте внимательно следят. Бойцы батальона «Восток» также на чеку. Расчет уже готовит дрон к полету, чтобы зафиксировать новые цели. Пока операторы изучают обстановку — на местности не прекращаются артиллерийские дуэли. За попаданиями внимательно следят в штабе. Корректируют расчеты. Постоянно приходится реагировать на действия ВСУ.

«Открывают огонь по пехоте. Бывает, что в боевом порядке идут, в открытую идут. <…> Им лучше уходить, для нас сложности я не вижу», — сообщил корреспонденту боец батальона «Восток» с позывным «Леший».

Здесь все ждут результатов наступления. На своей же линии фронта работу не прекращают, уничтожают противника каждый день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что освобождение Угледара радикально изменит ситуацию на фронте.