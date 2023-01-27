Битва за дом в Кудрово завершилась победой жильцов

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Жители Кудрово оказались «в лапах» жадных дельцов, которые не производили никаких работ, а созданное ТСЖ игнорировали.

Сценарий, достойный голливудской криминальной драмы, наконец-то дописали жители Кудрово. Не без нашей помощи. Там наконец-то завершилась коммунальная эпопея вокруг самого большого жилого дома в Европе. Мы уже рассказывали, как его делили между собой ТСЖ и Управляющая компания, а люди все это время сидели то без света, то без воды, а зимой еще и без отопления. Точка, которая надеемся не превратится в запятую, в материале Анатолия Харитонова.

Еще недавно здесь бушевали страсти. Управляющая компания была на коне — участников ТСЖ близко к офису не подпускали. Охладить пыл даже приезжала полиция. Сегодня обошлось без нее. Но и попасть в контору собственники жилья по-прежнему не могут.

На звонки по домофону не отвечают. Только на двери появилось объявление. О том, что прием граждан ограничен — сложная эпидемиологическая обстановка. И все это несмотря на то, что жилищная инспекция официально внесла ТСЖ из Кудрово в реестр лицензий. В комитете пояснили: принято в соответствии с законодательством. Ничего личного. А значит — УК должна потесниться и отдать бразды правления.

«Сегодня они просто ходят, ломают двери в подвалы. Заходят, выключают стояки. Какие-то неизвестные люди, не наши люди, пришли и закидали мешками один из канализационных коллекторов. Через несколько часов эти же люди пришли и под запись, на камеры, демонстративно торжественно доставали тот весь мусор, который они туда накидали. Якобы, ТСЖ организовало диверсию, и теперь управляющая компания устраняет засор в коллекторе», — рассказал председатель ТСЖ.

О первых результатах своей проверки объявила прокуратура Ленобласти. Выявлены отдельные признаки нарушений со стороны компании, управляющей многоквартирным домом. Жильцы, которым этот конфликт изрядно помотал нервы, надеются, что передача дел все-таки состоится и их коммунальные беды закончатся.

«Нам вышки сняли. Вот они, когда начали вот эта инициативная группа права качать, вышки сняли и ловит у людей только вот у кого высокие этажи. У меня третий этаж. Мы живем как, я не знаю, в лесу. У меня только мой внутренний интернет. Я не могу ни врача вызвать, никого. Вообще никого вызвать! У меня вообще не ловит связь!» — жалуется местная жительница.

А еще — неработающие лифты, текущие трубы, падающие с фасадов куски кирпича.

Чтобы устранить все эти проблемы, и создавалось товарищество собственников жилья. Провели собрание, затем — выборы. Большинство проголосовало «за». После этого и началась коммунальная война за власть. Тридцать пять подъездов. Точнее, парадных. И три тысячи семьсот восемь квартир! Лакомый кусок для управляющей компании. По приблизительным подсчетам, в месяц обслуживающая организация зарабатывает здесь больше пяти с половиной миллионов рублей. Но куда идут деньги — жителям было непонятно. УК утверждала: у них все чисто.

Заключен договор между администрацией и управляющей компанией на основании проведенного открытого конкурса. Никакое общее собрание собственников не имеет права расторгать договор между администрацией и управляющей компанией. До тех пор, пока этот договор действует, управляющая компания обязана выполнять условия.

Не исключено, что подобные сцены у самого большого дома в России еще повторятся. Все сведения о доме из реестра лицензий «Капитал-комфорта» удалили. А вот когда удалятся из офиса сотрудники скандальной компании — пока непонятно.