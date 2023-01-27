В Петербурге автолюбитель ударил женщину-водителя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Владельцу внедорожника не понравились маневры машины такси.

Дорожная драма разыгралась сегодня в Петербурге.

На одном из перекрестков машина такси не вписалась в поворот и собиралась сдать назад. Но ее уже подпер сзади внедорожник, и уступать не хотел. Словесная перепалка быстро переросла в нечто более серьезное.

Предположительно, первым оскорблять начал именно водитель внедорожника. Он быстро скрылся с места происшествия, его ищут.