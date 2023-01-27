Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 января по 5 февраля

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели. Кому стоит быть особенно осторожными?

На этой неделе мы видим два главных противоборства: напряженная связь Солнца с Ураном и Венеры с Марсом. Первая говорит об эксцентричности поведения, неожиданностях и акцентах на свободе. Человек в это время желает быть исключительным и не похожим ни на кого в своем деле. Это прекрасно для творчества, но порой и губительно для близких отношений. Забота воспринимается как навязчивость, и хочется побыстрее избавиться от контроля и опеки.

Именно способность дать отпор, сохранив автономию, будет цениться превыше всего во всех сферах жизни. А конфликт гендерных планет Венеры и Марса в мутабельных непостоянных знаках указывает на такое же непостоянство в любви, потакание страстям и неуклюжесть. Взаимопонимание ослаблено, людям приходится тратить больше времени на согласование своих потребностей с реальной жизнью и другими людьми. При этом гармония Меркурия и Нептуна повышает психологизм, усиливает фантазию и интуитивное восприятие информации.

Овен

У рожденных под огненным знаком Овен на этой неделе ожидаются духовный и творческий рост. Реализация целей легче происходит вне контакта с социальной средой, самоусовершенствование в уединении при занятии йогой или медитаций, возможна регистрация предприятий, связанных с медициной, отдыхом или путешествия. По крайней мере, этим сферам желательно уделить время.

Телец

У рожденных под знаком Телец на этой неделе наблюдается склонность к реформаторству и новым передовым взглядам. Вы генерируете нестандартные идеи. Вероятны неожиданные интересные поездки, связанные с друзьями или людьми из другой местности, установление связей, расширение мировоззрения вдали от дома. Многое будет получаться. Только не торопитесь в своих шагах.

Близнецы

У рожденных под знаком Близнецы достижение целей осуществляется быстрее благодаря дерзости и способности рискнуть. Вы склонны к смелости в решении проблем и не боитесь экстремальных условий. На этой неделе возможно получение должности с материальным обеспечением, выгодный кредит на расширение своего бизнеса.

Рак

У рожденных под водным знаком Рак возможны публичные выступления, которые будут приносить общественное признание. Расширение возможностей происходит благодаря партнеру или сотрудничеству с иностранцами. Повышена романтичность, сентиментальность. Возможно заключение духовного брака. Успешны судебные и юридические дела, а также консультации.

Лев

У Львов это неделя неожиданностей, но ваша фиксированная природа все-таки преобладает, поэтому благоприятно использовать этот период для деятельных шагов в карьере. Благоприятное время для лечения, проведения операций, оформления медицинской страховки, прохождения комплексного обследования организма. Предпринимателей ждут доходы от производства и сферы обслуживания.

Дева

Для рожденных под земным знаком Девы время теплых, эмоциональных и искренних отношений, основанных на любви. Это период обретения второй половины, для кого-то — заключение брака. Неделя творческой самореализации, когда лучше проявиться в общественной деятельности и не скрываться в четырех стенах. Удача и успех улыбнутся в публичных выступлениях и преподавании.

Весы

Весам доставляет удовольствие работа по дому и наведение порядка в офисном пространстве. Сейчас можно начинать ремонт, обзаводиться бытовой техникой, инвентарем для сада или домашними животными. Также успешно решаются вопросы с оформлением документов и справок.

Скорпион

Для рожденных под водным знаком Скорпион неделя установления хороших контактов с детьми, совместных поездок и привнесение творческого импульса в учебный процесс. Также возможны приятные романтические знакомства и флирт, которые завязываются в дороге, учебных заведениях по интернету или через соседей по дому.

Стрелец

Для рожденных под огненным знаком Стрелец на этой неделе удачные операции с недвижимостью, семейными наделами и акциями, арендой помещений. Во всяком случае, к этим темам точно возникнет интерес, внимание! Возможно, получение наследства или финансовой помощи от родителей, семьи, и родственников. Материальный достаток и благополучие в доме. Поделитесь эмоциями и приятными чувствами с понимающими вас близкими людьми.

Козерог

Для Козерогов период активности в обучении, контактах и перемещениях на короткие расстояния. Активное использование информации, которую вы получили ранее, способствующие развитию вашей личности. Важным на этой неделе является обмен идеями, мнениями и участие в дискуссиях, клубах, общение напористое и энергичное. Но именно вы сможете задавать тон беседе.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея на этой неделе применяют свой талант в сфере искусства, а также в профессиях, где требуются вдохновение, творческая искра. Все это благоприятным образом отражается на финансовой стороне жизни. Помимо этого, доход может принести область психологии, психиатрии и медицины, продаж либо участие в музыкальной деятельности. Возможно, вы причастны к области искусства? Тогда это то направление, в котором точно стоит развиваться.

Рыбы

Для рожденных под знаком Рыбы на этой неделе первична дружба, взаимодействие в команде, а также соблюдение интересов общества и коллектива, объединение людей при внесении перемен и обновлений. Перемены происходят не только в вашей жизни, но и в жизни тех, с кем вы работаете. Самое время отказаться от старого, создавать новые проекты и попадать в тренды.

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