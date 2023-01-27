МАГАТЭ зафиксировало мощные взрывы недалеко от Запорожской АЭС

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Эксперты агентства еще раз отметили — важно как можно скорее создать зону ядерной безопасности и защиту вокруг самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомной станции в Европе.

Мощные взрывы произошли в непосредственной близости к Запорожской АЭС, сообщили эксперты МАГАТЭ на сайте организации. Они там находятся с осени после посещения станции главы агентства Рафаэля Гросси.

«Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий, сегодня их стало больше», — отметили эксперты.

В связи с этим сотрудники организации еще раз призвали как можно скорее согласовать и создать зону ядерной безопасности и защиту вокруг станции.

ВСУ стали обстреливать атомную электростанцию с начала августа. Вооруженные силы России отбивают атаки, ведут наблюдение, но некоторые из снарядов падают в нескольких метрах от хранилищ. В корпуса с ядерным топливом стреляли, к примеру, в целях провокации мировой катастрофы.

В администрации Энергодара убеждены — при помощи обстрелов киевский режим пытался сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. Но им это не удалось. Эксперты прибыли на место событий и оценили обстановку. После визита в Энергодар МАГАТЭ стало бить тревогу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Донецке спасали мужчину, раненного разрывом снаряда ВСУ.