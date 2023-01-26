США требуют от Турции прекратить обслуживание авиарейсов из России

WSJ: США давят на Турцию ради запрета авиакомпаниям России летать на Boeing

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Вашингтон угрожает Анкаре штрафами из-за того, что страна продолжает принимать российские рейсы, которые выполняются на американских самолетах.

США требуют от Турции прекратить сотрудничество с авиакомпаниями из России, которые используют самолеты американского производства. Информация появилась в газете The Wall Street Journal.

По данным источника издания, Вашингтон якобы планирует ввести штрафы в отношении Анкары, если она продолжит обслуживать лайнеры Boeing, выполняющие рейсы из РФ или Белоруссии. В частности, это касается дозаправки самолетов и предоставлении запчастей.

Кроме штрафов за нарушение экспортного контроля, который был введен американской стороной в 2022 году, гражданам Турции также может грозить тюремное заключение и лишение экспортных привилегий.

США продолжают вести санкционную политику в отношении РФ. Очередной пакет санкций против юридических и физических лиц был представлен 26 января.

При этом, как сообщал 5-tv.ru, Штаты готовы ослабить давление, если Россия выведет войска с территории Украины.