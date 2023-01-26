США готовы смягчить антироссийские санкции

Виктория Нуланд объявила о возможных условиях для смягчения санкций против РФ

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Вашингтон готов ослабить санкционное давление на Россию. Для этого страна должна соблюсти некоторые требования.

Госдеп Соединенных Штатов готов поддержать смягчение санкционной политики в отношении России, если она выведет войска с территории Украины, вернет освобожденные территории, и вопрос по урегулированию кризиса будет решаться на переговорах. Позицию озвучила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

«В контексте российского решения вести серьезные переговоры, вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала <…> ослабление санкций», — пояснила Нуланд во время слушаний в сенате.

Также она заверила, что аналогичного мнения придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

Комментируя заявление Нуланд, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что наша страна не видит готовности американской стороны к проведению диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 января США ввели очередной пакет санкций против российских предпринимателей, политиков и чиновников. В список попали 15 персон.