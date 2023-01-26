Кошечка в чепчике: Татьяна Брухунова появилась в новом образе
Татьяна Брухунова сменила имидж и надела леопардовую шубу
Фото: Instagram* / bruhunova
Знаменитость все чаще предстает перед пользователями в смелых нарядах.
Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова предстала в совершенно новом для нее образе. Знаменитость выложила новый снимок, на котором показалась в леопардовой шубе и чепчике с шелковыми ленточками.
Как мы знаем, Татьяна, как правило, любит классические наряды в спокойных тонах. Однако на этот раз она и правда удивила. Под фото знаменитость задала вопрос подписчикам, кем они хотели стать в детстве. Быть может, Брухунова мечтала быть…кошкой?
Татьяна Брухунова показала свой новый образ.
Буквально перед Новым годом она выложила видео, на котором предстала полуобнаженной. Кто знает, может теперь жена Петросяна будет радовать нас яркими образами и станет настоящей вамп-леди?
Брухунова стала женой Петросяна в декабре 2019 года. Разница в возрасте у супругов — 44 года. Несмотря на это, пара счастлива вместе и воспитывает маленького сына. Татьяна активно ведет социальные сети и делится с поклонниками своими мыслями и событиями из жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодая жена Петросяна столкнулась с трудностями из-за тяжелой болезни.
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