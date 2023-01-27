«Уставшая и не похожа на себя»: Ирина Пегова показала своего новую фигуру
Актриса Ирина Пегова показала фигуру после похудения
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Теперь у артистки новое хобби — танцы.
Российская актриса Ирина Пегова решила потратить зимние праздники на свое преображение. Звезда фильма «Супер Бобровы» выложила в блоге несколько новых снимков, на которых предстала перед фанатами сильно похудевшей.
Но одном фото знаменитость снимает себя в зеркало в спортзале и выглядит просто шикарно. Поклонники тут же подметили изменения и оставили ей массу комплиментов. Хотя были и те, кто посоветовал ей «отдохнуть», так как посчитали ее уставшей.
Похудевшая актриса Ирина Пегова.
А некоторые признались, что раньше Пегова выглядела гораздо лучше.
«Мне нравилась та Ира, которая была вначале, с горящими глазами и пышными формами, я по ней скучаю», — написала одна поклонница.
Однако звезда не обращает внимание на эти замечания, ведь теперь у нее есть новое хобби — танцы. Скорее всего, именно благодаря этому занятию Пегова так похудела.
Кстати, за последние 11 лет актриса сбросила немало килограммов. Большую часть она потеряла после болезненного развода в 2011 году с коллегой по цеху Дмитрием Орловым.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ирина Пегова похвасталась роскошными формами.
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