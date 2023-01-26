К весне не ждите: в США снова не знают, когда отправят Abrams на Украину

Виктория Нуланд исключила отправку танков Abrams на Украину в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer

Как обычно, сроки у западных «партнеров» Незалежной размыты.

Оказалось, что до наступления весны США все-таки не смогут отправить танки M1 Abrams на Украину, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время выступления в сенате.

По ее словам, эти танки требуют значительной подготовки.

«Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», — рассказала политик.

Но когда же американцы начнут учить украинских военных? Пока сроки размыты. К слову, сам президент США Джо Байден высказался о сроках доставки Abrams совершенно непонятно.

До этого уже обсуждалось, что танки планируют поставить Киеву вообще не ранее, чем через год. А Владимиру Зеленскому придется ждать выполнения контакта на их производство, как при обычных закупках.

Ранее 5-tv.ru рассказал, помогут ли Украине американские M1 Abrams.