Умер снявший «Сибириаду» кинооператор Леван Пааташвили

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Жизнь гения оборвалась в возрасте 96 лет.

Советский и грузинский кинооператор Леван Пааташвили скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

«Настоящий профессионал, талантливый кинооператор, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и помогать другим», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что церемония прощания с Пааташвили пройдет 27 января в 14:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ на улице Маршала Тимошенко, дом 25.

Леван Пааташвили работал на студии «Мосфильм» с 1964 по 1980 годы и снял такие фильмы, как «До свидания, мальчики», «Бег», «Романс о влюбленных» и «Сибириада».

А вот в 1985 году артист был награжден Государственной премией СССР за фильм «Голубые горы, или Неправдоподобная история». В 2006 году он был награжден Призом Мирона Черненко «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России за книгу «Полвека у стены Леонардо. Из опыта операторской профессии».

В 2008 году награжден Премией киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России — «За вклад в операторское искусство».

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