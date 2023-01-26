Мать Смольянинова* ответила: «Сын никогда не бил жену, только журналистов»

Мать актера Артура Смольянинова* дала комментарий, что актер никогда не бил жену, только прессу

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Артура Смольянинова* обвинили в домашнем насилии после комментария Ивана Охлобыстина.

Мать актера Артура Смольянинова*, который вот уже долгое время не сходит с первых полос российских газет, дала комментарий изданию KP.RU насчет насилия в семье. СМИ обратили внимание на артиста после громкого заявления о том, что в случае отправки на фронт он бы принимал участие в конфликте на стороне Украины.

Добавил огоньку и его крестный отец Иван Охлобыстин, который заступился за бывшую жену Артура Дарью Мельникову, на которую после выходки Смольянинова пошла волна негатива. Вместо поддержки Охлобыстин вытащил из шкафа еще один семейный секрет.

«Не травите бывшую жену Смольянинова. Она не виновата. Он ее сильно бил», — написал артист соцсети.

Теперь артиста стали обвинять и в домашнем насилии. В соцсетях Мельниковой начался полный хаос, вскоре после которого актриса закрыла комментарии. Однако ранее она уверяла, что с мужем они остались друзьями, разошлись без скандалов, по обоюдному согласию и без дележки имущества.

«Даша никогда не рассказывала о личной жизни, и никогда не жаловалась. Для Даши эта тема всегда была закрытой. Но слухов о том, что муж ее бил не было в театре», — вспоминают ее коллеги по театру имени Ермоловой, где Дарья служит с 2013 года.

Мать оправдала оскандалившегося Артура Смольянинова

О своей личной жизни Мельникова говорила мало, поэтому о том, что творилось в стенах дома, знали только самые близкие семьи. В том числе и мать самого Артура, которая после слов Охлобыстина встала на защиту сына.

«Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина», — возмутилась Мария Смольянинова.

Мать артиста уверяет, что у Артура с Дарьей были хорошие отношения и такими они сохраняются до сих пор. С Дарьей Мария Смольянинова поддерживает тесную связь, как и с внуками.

«Дарью Мельникову никто не бил! У них были прекрасные отношения. Разошлись просто потому, что… разошлись. Как миллиарды людей расходятся», — утверждает мать артиста.

Агрессивные выходки у Смольянинова все же были. Правда, по отношению к журналистам, с которыми артист запретил матери общаться.

«Вот на Дарью он не поднимал руку, а на журналистов поднимал. Когда его снимали тайком, через телефончик, то мог подойти и отнять телефон или еще что-нибудь. Он с журналистами был резок, в отличие от женщин» —заключает мать актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ждет поддержавшего ВСУ Артура Смольянинова.

* — признан иноагентом