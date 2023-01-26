Жестокая игра: как наладить отношения с детьми из прошлых браков

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Antonio Gravante v; Личный архив Натальи Тумановой; 5-tv.ru

Во многом ход игры определят возраст ребенка и его навыки манипуляции.

Люди могут заключать браки неограниченное количество раз, но, к сожалению, нередко это заканчивается тем, что из отношений в отношения они перетягивают своих детей. Это становится стрессом не только для неокрепшей психики, но и для взрослых, которые пытаются найти общий язык с чужим ребенком. Психолог Наталья Тумасова рассказал 5-tv.ru, как не разорваться между личной жизнью и воспитанием наследника.

По словам эксперта, в первую очередь, к детям разного возраста нужен особенный подход. Совсем маленьким — любовь и забота. Сложнее с ребятами, которые вступают в пубертат.

«Есть свои устои уже у ребенка и свои правила. Вмешательство любого другого человека может вызвать разную реакцию от негативной до позитивной, если ребенок контактный. Как правило, во время гормонального всплеска пубертатного возраста дети проживают некие эмоциональные качели, поэтому не всегда взаимоотношения выстраиваются гладко», - объяснила специалист.

Психолог считает, если речь идет о детях старше 18 лет, то общаться с ними надо как со взрослыми и выстраивать мосты как с уже сформированным человеком со свои миром и мнением.

Встречи мужчины и женщины на нейтральной территории не помогут избежать столкновения с детьми, которые боятся лишиться родителей. Категорически запрещается настраивать детей против взрослых и наоборот, отмечает Тумасова.

Случается и такое, что у вновь женившейся пары появляется совместный ребенок. Первый наследник может начать испытывать ревность и обиду. Особенно обостренное восприятие пополнения в семье может возникнуть в период пубертата. По словам психолога, отношение к детям должны быть одинаковыми. Нельзя любить одного сильнее, а другого наказывать за двоих.

«Чтобы ребенок от первого брака не чувствовал себя ненужным больше своим папе или маме, во-первых, нужно постоянно говорить, что мы семья. Во-вторых, постоянно говорить, что вы брат с сестрой. Желательно проводить время вместе. Все завязано на общении и постоянном контакте», — уверяет психолог.

Очень часто возникают конфликты, когда женщина и мужчина расстались, и в перепалке замешаны дети. Они становятся средством манипуляции между бывшими супругами. Случается и обратная история, когда хитрый подросток начинает манипулировать сознанием родителей.

«Они хотят вернуть все как было, они хотят вернуть ту семью, которая была. Им не нравится новая мачеха или отчим. И благодаря такой „помощи“ ребенка семья может расстаться», - предупредила Тумасова.

В нерешенном конфликте дети играют то на стороне матери, то на стороне отца. Ситуацию может усугубить новая роль, когда мачеха или отчим включаются в эту жестокую игру. Могут возникнуть запреты на встречи, или начнут развиваться «рыночные» отношения, в основу которых ложатся денежные вопросы об алиментах и содержании бывшей семьи.

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