«Сразу в десяти квартирах»: в Махачкале в жилом доме вспыхнули плиты

Фото, видео: Telegram / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана; 5-tv.ru

Квартиры стали воспламеняться из-за высокого давления газа.

И сначала загадочная, почти мистическая история из Махачкалы. Там сразу в нескольких многоэтажках одновременно вспыхнули кухонные газовые плиты. Жильцы говорят, что как только поднесли спичку к горелке — началось нечто страшное. Все подробности — у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова, он работает на месте ЧП.

Вот, так сегодня в Махачкале люди выбирались из полыхающих квартир. Двое мужчин по оконным решеткам спустились вниз. Одному стало плохо, его отвели к машине скорой помощи.

Невиданное случилось в Махачкале — в практике пожарных такого еще не было. В городе в один момент загорелись 10 квартир в разных домах. Спасатели выехали по адресам — где-то горит квартира на восьмом этаже, где-то на четвертом, вот полыхает первый этаж.

Квартиры стали воспламеняться из-за высокого давления газа — так утверждают жильцы домов. Вот, кадры доказывающие это — пламя вырывается даже из панели управления.

Обошлось без жертв, пострадавших двое — один получил ожоги лица и рук, другой отравился угарным газом — оба сейчас в больнице.

Чингиз Гаджиев показывает свою сгоревшую квартиру, говорит недавно только сделал капремонт.

«Подали давление газа сильное, из-за этого все возгорелось», — говорит Чингиз Гаджиев.

«Вот кухонная плита, здесь все воспламенилось….», — продолжает он.

Одна из квартир загорелась в доме общества слепых. Тут едва не погиб пенсионер.

«В этой квартире проживал инвалид первый группы, слабовидящий, повезло, что он был дома вместе с супругой, она увидела огонь и вывела мужа, вот как теперь выглядят их кухня», — говорит Гаджиев.

Пострадавшие задают резонный вопрос — кто возместит ущерб?

«Газ кто подает нам? Пусть возмещают. Ну, он слепой человек, ничего делать не будет. Мы соседи ему поможем, в беде не оставим», — говорит Асят Алиева.

В прокуратуре уже заинтересовались массовыми пожарами, начали проверку. Газовики утверждают, что пока не знают почему.

«Причина скачка давления устанавливается, ведутся работы по восстановлению газоснабдлдения», — рассказывает начальник службы эксплуатации газового хозяйства по Ленинскому району Омар Айдемиров.

Сейчас во всем Ленинском районе Махачкалы коммунальные службы отключили подачу газа и света. Власти города предупреждают жителей о том, что сегодня люди обязательно должны проветривать квартиры. Подачу газа отрегулируют в ближайшие часы. Специальная комиссия сейчас работает в сгоревших квартирах, подсчитывается ущерб.