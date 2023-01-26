Музей блокадной медицины в Петербурге посетили более 25 тысяч человек за год

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Уникальная экспозиция демонстрирует бесчеловечную сущность нацисткой идеологии и препятствует фальсификации отечественной истории.

Ровно год назад, 26 января 2022 года, в Санкт-Петербурге был открыт первый в России Музей блокадной медицины. Это произошло как раз в канун 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

За год работы экспозиционное пространство, созданное на территории Военно-медицинского музея при непосредственном участии Группы компаний «Мой медицинский центр», посетили более 25 тысяч человек.

Музей блокадной медицины расположен на месте, где в 1941–1944 годах действовали десятки лечебных учреждений. В разное время здесь были развернуты эвакогоспиталь, хирургические полевые и военно-морские госпитали, батальоны выздоравливающих и войсковой лазарет.

Сегодня это — новый центр притяжения жителей и гостей города, неравнодушных к истории Великой Отечественной войны, знаковое место, где реализуется программа музейно-патриотического воспитания, рассчитанная на различные возрастные категории. Кстати, за прошедший год там было проведено свыше 350 экскурсий и более 150 занятий для детей.

В экспозиции музея есть такие редкие предметы, которые вообще никогда не выставлялись. Например, видеорассказы и аудиоистории о жизни врачей блокадного города. Помимо этого, за 2022 год в музее прошли более 300 съемок документальных и научно-популярных видеофильмов.

Центром музейного пространства является подлинный санитарный автомобиль ГАЗ-АА. Еще в годы войны он вывез по «Дороге жизни» более 20 тысяч человек, а сегодня помогает посетителям прогрузиться в историю легендарной транспортной магистрали через Ладожское озеро, во время блокады служившей единственной связью Ленинграда с «большой землей».

На одной из стен музея располагается изображение разрушенного бомбежкой здания, созданное в уникальной технике, позволяющей на тактильном уровне прикоснуться к руинам блокадного города. На другой — видеоинсталляция с видом на Малую Конюшенную улицу и современное здание больницы им. Софьи Перовской, не прекращавшей работу все 872 дня блокады. Таким образом, по задумке авторов, зритель проходит через все испытания, выпавшие на долю медиков осажденного города, и видит спасенный город, в котором работают новые поколения врачей и медсестер — то будущее, за которое боролись ленинградцы.

«Для нашей компании, флагманская клиника которой расположена в здании, где в годы блокады работала больница имени Софьи Перовской, очень важно сохранение памяти об истории отечественной медицины. До момента открытия Музея блокадной медицины в нашей стране не было отдельного экспозиционного пространства, посвященного подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941–1944 годах», — отметил председатель Совета директоров ГК «ММЦ» Владислав Владиславович Баранов.

По его словам, создание Музея позволило открыть широкой аудитории малоизвестные страницы истории блокады, а также показать мужество медиков города и увековечить память об их героическом труде. В дар музею только за один год было передано более 10 предметов, связанных с оказанием медицинской помощи в годы блокады.

«Сегодня Музей блокадной медицины стал точкой притяжения не только блокадников и их близких, но и молодого поколения — школьников и студентов. Именно для них современным музейным языком и был „написан“ новый музей», — так описал главную задачу экспозиции директор Военно-медицинского музея Анатолий Андреевич Будко.

Он также добавил, что экспозиция Музея своим существованием препятствует фальсификации отечественной истории и демонстрирует бесчеловечную сущность нацисткой идеологии. За 2022 год на площадке музея состоялось более 30 специальных мероприятий, направленных на сохранение истории и поддержки патриотического воспитания.

Однако это еще не все: в этом году Военно-медицинский музей и Группа компаний «Мой медицинский центр» планируют реализовать еще один проект — выпустить в свет уникальное издание, в основе которого будут лежать ранее не публиковавшиеся дневниковые записи медицинской сестры больницы имени Софьи Перовской Ф. А. Прусовой. Книга станет первым в России изданием единственного сохранившегося блокадного дневника, написанного медицинским работником осажденного Ленинграда.

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