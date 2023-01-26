Жена внука Пугачевой привыкает к жизни в США: «Очень страшно!»
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова привыкает к жизни в США
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Блогерша Алена Краснова перебралась к супругу, которому теперь приходится работать не покладая рук, чтобы прокормить себя и свою избранницу.
В канун Нового года жена Никиты Преснякова Алена Краснова эмигрировала в США, где он сам поселился после объявления частичной мобилизации в России.
О том, как проходит адаптация на другом континенте, Краснова рассказала на своей странице в Instagram*.
«Сегодня впервые поехала за рулем одна. Было очень страшно, но я справилась! Водить здесь даже легче, чем в Москве», — поделилась впечатлениями жена Преснякова.
Торопилась она к подруге Полине — жене блогера Данилы Поперечного, который также переехал жить в Америку. Целый день девушки посвятили шопингу.
Помимо вождения, Краснова также рассказала о первой тусовке «для своих» в Штатах. Не стала рассказывать только о работе на новом месте. В это время ее супруг Никита Пресняков работает в поте лица — он по-прежнему принципиально отказывается от финансовой помощи своих звездных родителей и самостоятельно зарабатывает себе и своей жене на жизнь. На новом месте Пресняков занимается съемками и монтажом клипов американских исполнителей.
Ранее 5-tv.ru писал, какая судьба ждет брак Преснякова и Красновой.
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