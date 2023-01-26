«Сглазили мое лицо»: Ольга Орлова столкнулась с новой проблемой перед родами

Беременная телеведущая Ольга Орлова пожаловалась на проблемы с лицом и губами

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Бывшая солистка группы «Блестящие» всеми силами пытается привести свою внешность в порядок.

Экс-певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова готовится к рождению дочери. Теледива не раз говорила, что беременность протекает без каких-либо серьезных проблем, но теперь она заподозрила на себе сглаз. Переживаниями 45-летняя Орлова поделилась в своем микроблоге.

В видеообращении будущая мама заявила, что внезапно начала страдать от отеков.

«Ну что, сглазили мое лицо? Кто там говорил, что у меня лицо не отекает, глаза и губы не расплылись? Вот, смотрите. Уже все выдает», — сообщила теледива, демонстрируя лицо без макияжа.

По словам Орловой, она уже перестала пить воду на ночь и пытается избавиться от отеков с помощью масок.

За время беременности телеведущая набрала 16 килограммов. Кроме этого, ее настиг небольшой токсикоз, бессонница и даже диабет. Несмотря на это, ведущая уверяет, что ожидание ребенка проходит легко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где Ольга Орлова планирует рожать долгожданную дочь.