Государственный долг РФ: что это такое и почему о нем говорят
Госдолг России за год вырос почти на 2 трлн рублей
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Перед кем государство имеет долговые обязательства и на сколько они выросли за год?
Государственный долг — это долговые обязательства, которые государство может иметь перед:
- физическими и юридическими лицами;
- иностранными государствами;
- международными организациями;
- иными субъектами международного права.
Как формируется государственный долг
Эта сумма формируется из обязательства правительства, регионов и муниципальных образований. Госдолг может быть внутренним (обязательства в валюте страны) и внешним (обязательства в иностранной валюте).
Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России выросла с 20,9 триллиона рублей до 22,8 триллиона рублей за год.
На 1 января 2023 года госдолг составил:
- внутренний — 18,781 триллиона рублей;
- внешний — 4,039 триллиона рублей.
При этом расходы на обслуживание долга достигли 4% от всех бюджетных расходов — это 1,33 триллиона рублей.
Таким образом, российский госдолг вырос в рамках ожиданий Минфина и оказался ниже прогноза ведомства.
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