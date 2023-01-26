Российские войска перехватили трассу в Угледар

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Подразделения ВС РФ продолжают вести бои на подступах к городу. Несмотря на сопротивление националистов, нашим бойцам удалось занять новые позиции.

Российские войска перерезали трассу Покровск — Угледар в Донецкой народной республике. Об этом в эфире Первого канала заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Что могу сказать четко: трасса Покровск — Угледар уже перерезана нашими силами. И то, что я конкретно лично слышал: идет стрелковый бой», — пояснил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР отмечал, что бойцы Вооруженных сил РФ закрепились на окраинах Угледара и «сковывают» врага. При этом националисты пытались атаковать, но их встретила российская артиллерия.

Также 5-tv.ru сообщал, что российские военные не позволили десанту ВСУ пересечь Днепр. Для украинских солдат это была «суицидальная попытка».

Спецоперация по защите Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, начатая в феврале 2022 года, призвана демилитаризировать и денацифицировать Украину.